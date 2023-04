Infos über Energiepreise

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg informiert Bürger und Bürgerinnen über die steigenden Energiepreise. Am Freitag, 21. April, gibt es hierzu einen Aktionsstand auf dem Neumarkt in der Neckarstadt-West. Von 11 bis 14 Uhr geben die Mitarbeiterinnen der Projekte „Verbraucher stärken im Quartier“ und „Energieberatung für einkommensschwache Haushalte“ Tipps zum Energiesparen. Außerdem informieren sie darüber, was Verbraucher und Verbraucherinnen bei hohen Energierechnungen und Abschlagszahlungen tun können und welche Hilfsmöglichkeiten es bei Energieschulden vor Ort gibt. LED-Lampen und Zeitschaltuhren können kostenfrei mitgenommen werden. Das Projekt „Verbraucher stärken im Quartier“ hat zum Ziel, ein regelmäßiges Informations- und Unterstützungsangebot der Verbraucherzentralen in strukturschwachen Stadtteilen aufzubauen. red/dir

