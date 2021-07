Informationsabend von „Sicherer Hafen Mannheim“

Mannheim. Jurist Jürgen Blechinger wirft am Donnerstag, 22. Juli, einen kritischen Blick auf den „New Pact on Migration and Asylum“. Der Fachmann für Flucht und Migration beim Diakonischen Werk Baden will ab 19 Uhr in der Justus von Liebig-Schule, Neckarpromenade 42, darüber sprechen, was getan werden kann oder muss, damit aufnahmebereite Städte wie Mannheim Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Das kündigte das veranstaltende Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ an. „Vor dem Hintergrund, dass die Stadt Mannheim Ende Juni in Palermo der ,Internationalen Allianz Städte Sicherer Häfen‘ beigetreten ist und deren Erklärung mitunterzeichnet hat, bekommt diese Frage neues Gewicht“, so das Bündnis.

