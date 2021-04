Das städtische Jugendamt informiert am Mittwoch, 14. April, um 9.30 Uhr online über alle Fragen rund um die Tätigkeit einer Kindertagespflegeperson.

Wer Kindertagespflegeperson werden will, braucht dazu eine Erlaubnis des Jugendamts. Diese bekommt man bei persönlicher Eignung und nach erfolgreicher Qualifizierung. Interessenten müssen sich vorab anmelden, per E-Mail an kinder.tagespflege@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293 3734. Die Informationsveranstaltung findet via Videokonferenz statt. Nach Anmeldung erhält man alle weiteren Informationen per E-Mail. Sofern eine Teilnahme an der Videokonferenz nicht möglich ist, vereinbaren die Fachkräfte des Jugendamts auch gerne einen telefonischen Gesprächstermin. red/scho