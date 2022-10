Infoabende zu neuem Studiengang in Mannheim: „Soziale Arbeit plus“ startet im Winter 2023

Mannheim. Die Hochschule Mannheim bietet ab dem Wintersemester 2023/24 den neuen Studiengang „Soziale Arbeit plus“ an. Studieninteressierte haben diesen Oktober die Möglichkeit, bei zwei Informationsveranstaltungen mehr über das Angebot zu erfahren, wie die Hochschule nun mitteilte. Diese finden am Montag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Gebäude C, Raum 311/312 der Hochschule und am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr online statt. Den Link für die Online-Veranstaltung erhalten Teilnehmende per E-Mail an sozialearbeitplus@sozialwesen.hs-mannheim.de, heißt es in der Mitteilung.

Der Bachelorstudiengang setzt Berufserfahrung und eine aktuelle Tätigkeit im sozialen Bereich voraus. Um eine planbare Berufstätigkeit von Montag bis Mittwoch zu gewährleisten, stehen die Vorlesungen ganztägig donnerstags und freitags im Studienplan. „Der Studiengang reagiert auf den Fachkräftemangel im Bereich der Sozialen Arbeit allgemein und ganz speziell im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, erklärt der Studiengangsleiter und Professor für Sozialwissenschaft, Joachim Weber. „Obwohl es in Baden-Württemberg mittlerweile einige Möglichkeiten gibt, den Bachelor in Sozialer Arbeit zu absolvieren, gibt es kaum Angebote in der Region Rhein-Neckar, die zugeschnitten sind auf Berufserfahrene.“ Ein Jahrgang besteht aus 25 Studierenden, die Bewerbungsphase läuft vom 1. bis 30. April 2023.