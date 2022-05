Infoabend für Eltern zu digitalen Medien in der Stadtbibliothek

Mannheim. Die Stadt lädt Eltern und Pädagogen ein, sich am Mittwoch beim „Medien-Elternabend“ über soziale und digitale Medien zu informieren. „Digitale Medien öffnen das Tor des Wissens zur Welt und sind gerade für junge Menschen fester Bestandteil ihres Alltags“, erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Digitale Medien würden Risiken bergen, denen man nur mit dem Wissen über den richtigen Umgang mit Medien begegnen kann. Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen können sich in einem Vortrag und an verschiedenen Infoständen informieren und beraten lassen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Der Eintritt ist laut Mitteilung frei. Es gelten die Hygienevorschriften.

