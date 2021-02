Mannheim. Wegen der Corona-Pandemie fällt Fasnacht diese Saison quasi aus. Weder normale Prunksitzungen noch Umzüge sind möglich. Deshalb haben Fasnachter aus dem schwäbischen Donzdorf eine besondere Kampagne gestartet: Sie klären mit dem Online-Spiel „Rette das Fasnetsdorf“ über die Impfung gegen das Coronavirus auf. Mannheim spielt dabei eine entscheidende Rolle – denn das Fachwissen zur Impfung kam von der Universitätsmedizin (UMM).

Ampullen sammeln statt Münzen

Im Spiel sammelt ein Fasnachtsprinz nach dem Jump’n’Run-Prinzip statt Münzen Impfstoff-Ampullen ein. Zwischen den einzelnen Abschnitten bekommen die Spielerinnen und Spieler Erklärungen rund um die Impfung. Damit bei diesen Informationen fachlich alles stimmt, haben die Schwaben sich im Mannheimer Universitätsklinikum Rat geholt: Professor Tobias Tenenbaum, Infektiologe und Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der UMM hat die Fasnachter fachlich beraten. Von Tenenbaum stammt auch ein Katalog mit Antworten rund um die Impfung, der auf der Seite hinterlegt ist.

Warum Fasnachter für die Corona-Impfung werben? So erklären die Initiatoren vom Kulturring Donzdorf das ungewöhnliche Engagement: Sind einmal genug Menschen geimpft, kann die Pandemie zurückgedrängt werden – und spätestens dann können auch gesellschaftliche Einschränkungen wieder aufgehoben werden. Ist also eine hohe Impfquote in der Bevölkerung erreicht, ist sichergestellt, dass die nächste Fasnachts-Saison 2022 wieder wie gewohnt stattfinden kann. red/lok

Info: Das Online-Spiel gibt es unter www.rette-das-fasnetsdorf.de