Individuelle Gravur soll Diebe abschrecken

Er soll Kriminelle abschrecken und die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen verbessern: ein individueller Code, der in den Rahmen des Gefährts eingraviert wird. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim lädt regelmäßig dazu ein, Fahrräder zu codieren. Gelegenheit dazu besteht bereits am Mittwoch, 7. September, 16 bis 18 Uhr, im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof.

Weitere Aktionen sind für Donnerstag, 8. September, 16 bis 18 Uhr, bei Radsport-Altig, Uhlandstraße 12, in der Neckarstadt und am Samstag, 10. September, 10 bis 13 Uhr, beim ADFC-Gebrauchtradmarkt am Alten Meßplatz geplant. Eine Möglichkeit bietet sich darüber hinaus am Montag, 12. September, 16 bis 18 Uhr, bei Pfaffenhuber Fahrradtechnik im Speckweg 179.

Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen, teilt der ADFC mit.

Durch die Codierung werde ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. „Dieser wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen“, so der ADFC.

Verschlüsselte Angaben

Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzerin oder des Besitzers, die den Behörden eine individuelle Zuordnung des Rades ermöglichen. Bis auf wenige Ausnahmen (etwa Carbon-Rahmen) könnten alle Fahrräder (wie auch die teuren Fahrrad-Akkus) codiert werden, so der ADFC. Die Codierung eines Rads kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder 8 Euro, die zusätzliche Codierung eines Akkus 5 Euro. Weitere Infos unter Telefon 01520/34 22 038.