Mindestens zwei Senioren sind auf der Vogelstang Opfer von Trickdieben geworden. Im Fall einer 90-Jährigen gibt es gute Personenbeschreibungen. Dort klingelte am Dienstag gegen 11 Uhr ein Unbekannter und gab vor, den Wasserdruck prüfen zu müssen. Während er mit der Frau im Badezimmer war, schlich sich ein weiterer Mann in die Wohnung und stahl Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Ein aufmerksamer Nachbar klingelte währenddessen bei der Geschädigten, woraufhin die beiden Täter sich entfernten. Zeugen beobachteten anschließend, wie sie in einem dunklen VW-Golf mit GG-Kennzeichen davonfuhren. Die beiden Männer und der Fahrer des Golf werden wie folgt beschrieben: alle mit „süd- bis südosteuropäischem Erscheinungsbild“. Der Erste etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, untersetzt, dunkle Haare, eventuell graumelierter Bart, gepflegtes Äußeres. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug dunkle Schildmütze und dunkle Jacke. Der Zweite war 25 bis 35 Jahre alt, größer als der Erste, dick, Vollbart. Seine dunklen Haare waren seitlich kurz und oben lang. Der Fahrer 20 bis 25 Jahre, hellere Haare.

Zeugen werden gesucht

Bei einem 89-Jährigen gelangte ein Unbekannter unter dem Vorwand, alte Gegenstände kaufen zu wollen, in die Wohnung. Im Schlafzimmer griff er nach der Geldbörse des Geschädigten, der sie ihm wieder aus der Hand nahm. Als der Täter weg war, bemerkte der 89-Jährige, dass aus seinem Geldbeutel das Bargeld entnommen worden war. Eine Beschreibung des ungebetenen Gastes gibt es nicht. Zeugen werden gesucht: 0621/174 44 44.