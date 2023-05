In Mannheimer Supermarkt eingebrochen und Tresor aufgeflext - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte sich am im Zeitraum zwischen Samstag, 29. April, und Dienstag, 2. Mai, in einen Supermarkt in der Waldhofstraße in der Mannheimer Neckarstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Kriminellen mittels schweren Geräts Zugang ins Gebäudeinnere - ohne einen Alarm auszulösen. Anschließend öffneten sie unter Zuhilfenahme eines Trennschleifers den Tresor und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

