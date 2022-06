In Mannheimer Schule eingebrochen - 21-Jähriger festgenommen

Mannheim. Zwei Junge Männer sind am Neckarauer Waldweg in ein Schulgebäude eingebrochen. Laut Polizei warfen die beiden Täter am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr das Fenster zum Sekretariat ein und gelangten durch die eingeschlagene Öffnung ins Innere. Dort durchwühlten sie Behältnisse. Nach der akustischen Alarmauslösung flüchteten die beiden Männer wieder auf demselben Weg.

Videomaterial ausgewertet

Aufgrund der Videoaufzeichnungen, die sofort der Polizei vorgelegt wurden, und der Beschreibungen, konnten aufmerksame Polizeibeamte des Polizeireviers Neckarau bei ihrer Streifenfahrt nur eineinhalb Stunden später einen polizeibekannten 21-jährigen Mann im Promenadenweg mit Wohnsitz in Mannheim festnehmen und eindeutig der Tat überführen.

Mit den gesicherten Videoaufzeichnungen und den polizeilichen Ermittlungsansätzen ist es laut Mitteilung nun nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der zweite Mann dingfest gemacht werden kann. Der festgenommene 21-Jährige wurde zur Feststellung der Personalien zunächst zur Polizeiwache nach Neckarau gebracht. Dort räumte die Tat ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder nach Hause entlassen. Auf ihn wartet nun ein Verfahren.