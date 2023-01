Mannheim. Ein 87-Jähriger ist am Samstag von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Fahrer gegen 11.30 Uhr in der Sachenstraße mit zwei an der Seite parkenden Fahrzeugen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 40 000 Euro. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Sein Fahrzeug war jedoch stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

