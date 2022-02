In Mannheim gestohlener Pritschenwagen beschädigt Autos - saß Kind am Steuer?

Mannheim. Ein entwendeter Ford-Transit, der an mehreren Unfällen beteiligt gewesen sein soll, ist am am Samstag in Mannheim aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, soll der Pritschenwagen in der Nacht auf Freitag bei einem Firmeneinbruch im Stadtteil Neckarau entwendet worden sein. Am gleichen Abend gegen 22.40 Uhr soll der unbekannte Fahrer des Fords in der Friedrichstraße an der Ecke zur Germaniastraße einen geparkten BMW gestreift haben und dann weitergefahren sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund zehn Minuten später soll er in der Belfortstraße gegen einen geparkten Transporter geprallt sein. Eine Zeuge konnte anschließend an einer roten Ampel einen Blick ins Innere des Fords werfen und gab gegenüber der Polizei an, dass ein Kind unter zehn Jahren am Steuer saß. Eine Fahndung nach dem Ford-Transit verlief erfolglos.

Polizei sucht weitere Zeugen

Am Samstag meldete ein weiterer Zeuge der Polizei das Fahrzeug in der Belfortstraße Ecke Marguerrstraße. Dort konnte der Wagen sichergestellt werden.

Die entstandenen Schäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bei dem Ford-Transit handelt es sich um einen weißen Pritschenwagen mit dem Kfz-Kennzeichen MA-KM 100, Baujahr 2009. Das Fahrzeug hat ein auffälliges Firmenlogo, das Umrisse eines grünen Baumes auf der Motorhaube mit Firmenname und einen pinken Banner an den Seitenteilen trägt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2