Angesichts der allgemeinen Corona-Entwicklung war es wohl nur eine Frage der Zeit. Nun ist es in Mannheim passiert: Mit 24 neuen Fällen am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem offiziellen Landeswert jetzt bei 37,3 - und damit über der 35er-Grenze. Zudem wird ein weiteres Todesopfer gemeldet. Ein über 70-jähriger Mann starb in einem Mannheimer Krankenhaus. Seit Ausbruch der Pandemie

...