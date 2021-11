In Kosmetikstudios 2Gplus, nicht 2G

Bei körpernahen Dienstleistungen gilt nun – mit Ausnahme der Friseurstudios – die 2Gplus-Regel. Etwa in Kosmetik- und Tattooläden dürfen also nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen negativen Schnelltest brauchen. In der Donnerstag-Ausgabe hatte der „MM“ irrtümlich berichtet, die neue Corona-Landesverordnung schreibe hier „nur“ 2G vor. So stand es allerdings auch am Mittwochmorgen in der offiziellen Übersichtsgrafik des Stuttgarter Sozialministeriums, mit der die erst am späten Dienstagabend endgültig festgelegen Regeländerungen bekanntgegeben wurden. Ein Ministeriumssprecher bat am Donnerstag auf Anfrage um Entschuldigung für diesen Fehler, mittlerweile habe man die Grafik korrigiert. Auch der „MM“ bedauert die entstandenen Missverständnisse.

In Friseurgeschäften gilt nach wie vor 3Gplus, Ungeimpfte brauchen also einen negativen PCR-Test. sma