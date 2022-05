In Kleingärten randaliert

Vermutlich mehrere Personen haben in der Kleingartenanlage im Promenadenweg in Neckarau gewütet. Wie die Polizei mitteilt, randalierten die bislang Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in insgesamt vier Gärten. Neben Blumentöpfen beschädigten sie auch Inventar und Vorrichtungen an den jeweiligen Eingangstoren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit noch nicht bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand fand am Samstagabend in einem anderen Kleingarten eine private Feier statt. Ob die Randalierer im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten stehen und ob es sich bei diesen womöglich um ungebetene Gäste gehandelt hat, sei bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise an: 0621 833970. pol/kako

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1