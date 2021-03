Sie kennen sich schon seit der Zeit auf dem Gymnasium in Limburg: Hildegard und Peter Franz Weber. Nun können sie ihre Diamantene Hochzeit feiern. Beide sind Jahrgang 1936. Sie studierte in Freiburg, Hamburg und Göttingen Mathematik und Physik und wurde Realschullehrerin. Er studierte Jura in Frankfurt und Marburg und wurde Versicherungsjurist. Vor 60 Jahren haben sie geheiratet und bald darauf ihre Tochter Carla bekommen, die heute Ärztin ist. Nach beruflichen Stationen in Ostfriesland und Köln kamen sie Mitte der 1970er Jahre nach Mannheim: sie an die Geschwister-Scholl-, dann die Johannes-Kepler- und die Tulla-Realschule, er als Leiter der Rechtsabteilung zur Inter-Versicherung. Hildegard Weber hat Hunderte von Realschülern in Mathematik und Physik zur Mittleren Reife geführt und freut sich bis heute, wenn sie Ehemalige trifft, die ihr von gelungenen Berufsbiografien berichten. Ihre gemeinsame Leidenschaft ist das Pilzesammeln. Sie sind beide bekennende Nicht-Autofahrer, waren lange begeisterte Wanderer im Hochgebirge, lieben und sammeln moderne Kunst. Nur für das Angeln hat Hildegard weniger Interesse und schon gar nicht für Fußball, während ihr Mann in seiner Jugendzeit auch aktiv auf Kreisklassen-Niveau spielte. pwr

