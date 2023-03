In der Mannheimer Sternwarte beginnt die neue Veranstaltungssaison

Mannheim. In der Sternwarte beginnt eine neue Veranstaltungssaison. Am Sonntag, 26. März ist der achteckige Barockbau in A 4 erstmals im neuen Jahr wieder von 11 bis 13 Uhr für Besucher – bei freiem Eintritt – geöffnet. Sie können die über 180 Treppenstufen zur Aussichtsplattform erklimmen und von dort den Blick über Mannheim bis in den Odenwald und die Pfalz genießen sowie das rekonstruierte Observationstürmchen besichtigen. In allen Stockwerken auf dem Weg nach oben bieten Mitglieder vom Verein Stadtbild ehrenamtlich Informationen zur Geschichte des Baus. Auch das noch original erhaltene Atelier des im vergangenen Jahr im Alter von 92 Jahren verstorbenen Mannheimer Künstlers Walter Stallwitz ist zu sehen.

