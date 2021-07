In der ganzen Welt operiert

Zwei Wochen vor seinem Tod war Peter Schmiedek (Bild) zuversichtlich, dass er noch einmal nach Bhutan reisen kann, um in dem buddhistischen Königreich am östlichen Himalaya-Rand sein Projekt zur Versorgung ländlicher Patienten mit einer Blutgefäßaussackung (Aneurysma) vollenden zu können. Im Alter von 77 Jahren starb der emeritierte Neurochirurgie-Professor nun an den Folgen einer Tumorerkrankung.

„Dass ich einmal mein eigener Nachfolger werden würde, das hätte ich nie gedacht“ , erklärte der in Stralsund gebürtige Wahl-Kurpfälzer mit Liebe zur Toscana in einem Gespräch, das er mit dem „MM“ anlässlich seines 70. Geburtstages führte. Eigentlich war Peter Schmiedek, der 15 Jahre an der Universitätsmedizin Mannheim die Neurochirurgie weiterentwickelt und gleichzeitig den Lehrstuhl seines Faches geprägt hatte, 2008 in den Ruhestand gegangen. Vier Jahre später – als seine Nachfolgerin nach Bochum wechselte – erklärte er sich bereit, als kommissarischer Klinikchef an die UMM zurückzukommen.

Hilfsprojekte unterstützt

Nach dieser dreijährigen Übergangszeit merkte der Operateur aus Leidenschaft schnell, dass ihm im Ruhestand sein Beruf fehlte. Schon nach der ersten Pensionierung hatte er nicht lange gezögert und in Afghanistan an einem Militärstützpunkt eine neurochirurgische Abteilung aufgebaut. Schmiedek operierte Menschen, die häufig von Sprengsätzen „regelrecht zerfetzt“ worden sind. Bei Einsätzen am Hindukusch blieb es nicht. Wie seine Witwe, die Viernheimer Unternehmerin Heike Abresch, erzählt, hat ihr Ehemann auch in vielen Ländern medizinische Hilfsprojekte unterstützt. Drei Mal ist er nach Bhutan gereist, wo ihn die Menschen und der Buddhismus besonders faszinierten. Peter Schmiedek hinterlässt neben seiner Ehefrau auch eine erwachsene Tochter. (Bild: zg)