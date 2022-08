Impulse, Infos und Karrierekick auf dem Mannheimer Maimarkt

Weiterbildungsangebote und persönliche Beratung zu Arbeitsplätzen, Ausbildung und Studium: Das gibt es ab Donnerstag, 15. September, wieder auf der Jobs for Future. Die Jobmesse ist eine Messe für alle – egal, ob sie auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind oder ganz neu in die Arbeitswelt einsteigen. Unternehmen und Hochschulen, Akademien und Fachschulen, Kammern und Verbände stellen hier Bildungsangebote für alle Phasen des Berufslebens vor, beraten individuell und helfen bei der Orientierung – zum Beispiel Menschen, die sich fit für die Digitalisierung machen, Zusatzqualifikationen im eigenen Berufsfeld erwerben oder eine ganz andere berufliche Richtung einschlagen wollen.

Die Jobs for Future findet von Donnerstag bis Samstag, 15. bis 17. September, in der Maimarkthalle Mannheim statt. Der Eintritt ist frei. Dabei gehe es laut den Veranstaltern auch um die Fragen, die auftauchen, wenn eine berufliche Veränderung ansteht: Wie und wo kann ich mich weiterqualifizieren, wie lassen sich Kurse und Lehrgänge in meinen Alltag integrieren, wie gelingt die Rückkehr in den Beruf? Die Jobs for Future hat sich zum Ziel gesetzt, Antworten, Angebote und Vergleichsmöglichkeiten zu bieten. Das Wichtigste dabei: individuelle Beratung, abgestimmt auf die persönliche Situation.

Stärken erkennen, Ziele definieren

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen Betriebe stärker und wettbewerbsfähiger, so die Mitteilung der Jobs for Future: „Wer aufsteigen, umsteigen oder einfach zurück in den Beruf möchte, braucht erst einmal Orientierung.“ Das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Agentur für Arbeit informieren über Angebote und aktuelle Anforderungen des Marktes und helfen dabei, die eigenen Stärken zu erkennen und Ziele zu definieren.

Wer sich über einen längeren Prozess beraten lassen will, kann sich von einem professionellen Coach begleiten lassen. Wo Zusatzqualifikationen zum Beispiel in Sozialer Arbeit, Pflege, Personalwesen, im kaufmännischen und im IT-Bereich zu erwerben sind – vom Tagesseminar bis zum Aufbaustudium –, erfährt man ebenfalls beim Regionalbüro.

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer (HWK) Mannheim bietet Kurse vom Sachkundenachweis bis zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung. Dazu gehört auch betriebswirtschaftliches und juristisches Wissen zum Führen eines eigenen Handwerksbetriebs. Auch wer einen beruflichen Neuanfang wagen will, findet auf der Jobs for Future zahlreiche Anregungen. So kann man zum Beispiel Waldorflehrerin oder -lehrer werden, eine Heilpraktikerschule besuchen, sich für den Außendienst umschulen lassen oder eine Existenz gründen.

Zudem wird informiert über berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung, in der praktische Kenntnisse vor Ort vermittelt werden, während man zu Hause über Webinare online lernen und Studienmaterial durcharbeiten kann. red/kako