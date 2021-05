Am 8. Mai ist Weltladentag. Auch der Weltladen Mannheim beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne des Weltladen-Dachverbandes unter dem Motto #GönnDirWandel. „Weitermachen wie bisher ist keine Option. Unsere Art zu leben und zu wirtschaften, ist nicht zukunftsfähig. Die Welt braucht einen Tapetenwechsel!“, so Weltladen-Geschäftsführer Martin Krumm. Viele der tiefgreifenden sozio-ökonomischen und ökologischen Krisen würden durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. In weiten Teilen der Welt nehme die soziale Ungleichheit zu, Umweltzerstörung und Klimawandel schritten voran.

Bürger erhalten Impulse auf Postkarten, wie sie im eigenen Alltag zu mehr Solidarität, Nachhaltigkeit, Respekt, Gleichberechtigung, Transparenz und Dialog beitragen und sich politisch engagieren können. Interessierte finden die bunten Karten am 8. Mai von 10 bis 18 Uhr als „Wandel to go“ im Weltladen in S 2, 3 zum Mitnehmen. red