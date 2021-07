Impfzentrum in der Maimarkthalle jetzt sonntags zu

Mannheim. Die Stadt reagiert auf das nachlassende Interesse an Impfterminen und schränkt den Betrieb in der Maimarkthalle ein. Diese bleibt ab 1. August sonntags geschlossen, montags bis samstags ist sie noch von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Wer noch einen Termin außerhalb der neuen Zeiten habe, werde nun kontaktiert, heißt es in der Mitteilung. Generell steht das Impfzentrum mittlerweile allen auch ohne Anmeldung offen.

Zudem kündigt die Stadt auch für diesen Freitag und Samstag wieder eine Sonderaktion für über 18-Jährige mit Johnson & Johnson an. Bei dem Vakzin ist nur eine Impfung erforderlich. An beiden Tagen ist die Maimarkthalle dann noch von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Ferner wird es eine weitere Stadtteil-Impfung geben, diesmal im Herzogenried. Von Montag, 2. August, bis Sonntag, 8. August, können alle dort lebenden Erwachsenen im Quartiermanagement (Brunnengarten 8) zwischen 9.30 und 14 Uhr (Montag schon ab 9 Uhr) Moderna bekommen. sma