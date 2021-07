Impfungen speziell für Kinder

Die Stadt beteiligt sich an einer Sonderimpfaktion des Landes für Kinder und Jugendliche. Speziell denen steht an diesem Samstag zwischen 11.30 und 19 Uhr auch ohne Termin die Mannheimer Maimarkthalle offen, wie die Kommune am Donnerstag mitteilte. Es soll auch eine individuelle ärztliche Beratung möglich sein. Impfberechtigt sind alle über Zwölfjährigen, unter 15-Jährige müssen jedoch von Erziehungsberechtigten begleitet werden. Über 16-Jährige können ihr Einverständnis selbst geben, aber dennoch eine Begleitperson mitbringen.

Es handelt sich hier um eine landesweit beworbene Sonderaktion des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums, an der sich möglichst viele Impfzentren im Südwesten beteiligen sollen. Die Stadt Mannheim weist allerdings darauf hin, dass die Maimarkthalle auch generell zwischen Zwölf- und 15-Jährigen in Begleitung ihrer Eltern sowie allen über 16-Jährigen auch ohne Termin montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr offen steht.

Neue Allgemeinverfügung

Ebenfalls am Donnerstag hat die Stadt eine neue Allgemeinverfügung für den Jungbusch erlassen. Damit werden die bestehenden Regelungen bis 15. August verlängert. Neu ist, dass das Verbot zum Mitführen von Lautsprechern an Wochenenden nun bereits ab 22 Uhr gilt. Zuletzt hätten Lärmbelästigungen für die Einwohner wieder zugenommen, heißt es zur Begründung.

Verboten bleiben in den Nächten auf Samstag und Sonntag nun zwischen 0 und 6 Uhr morgens das Mitführen und der Konsum alkoholischer Getränke. Davon sind lediglich Gaststätten ausgenommen. Aber auch ihnen ist der Straßenverkauf in dieser Zeit untersagt. sma

Info: Corona-Regeln für Mannheim unter https://bit.ly/3BVPzEM