Impfung für Neckarstadt-West-Bewohner

Was auf der Hochstätt offenbar gut funktioniert, soll ab nächster Woche auch in der Neckarstadt-West umgesetzt werden: Die Stadt will ihr Modellprojekt ausweiten. Das teilte sie am Freitag mit. Demnach können sich ab Montag zehn Tage lange alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils unabhängig von der offiziellen Priorisierung gegen das Coronavirus impfen lassen.

„Das Infektionsgeschehen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen ist deutlich überdurchschnittlich“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz in der Mitteilung. Die Wohnverhältnisse und ein hoher Anteil von Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten könnten, seien Erklärungen. Zudem wisse man, dass die Impfquote dort unterdurchschnittlich sei. Das soll sich ändern: „Nach den positiven Erfahrungen, die wir diese Woche auf der Hochstätt gemacht haben, soll die Impfung nächste Woche in die Neckarstadt-West gebracht werden“, so Kurz.

Regel-Kita eventuell ab Mittwoch

Inzidenz steigt minimal Das Gesundheitsamt bestätigt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt verstorben. Dabei handelt es sich um eine Nachmeldung aus dem April. Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag (Stand: 16 Uhr) 76 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht – bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen – von 151 auf 151,6. Bis Donnerstagabend wurden in Mannheim 132 401 Impfungen (90 566 Erst- und 41 835 Zweitimpfungen) durchgeführt.

Konkret bedeutet das, dass sich von Montag bis einschließlich Mittwoch, 10. bis 19. Mai, jeweils von 9 bis 15 Uhr (auch samstags und sonntags) alle Anwohner im Bürgerhaus (Lutherstraße 15-17) ohne Terminvereinbarung impfen lassen können. Mitbringen müssen sie einen Ausweis und am besten den Impfpass. Gespritzt wird das Vakzin von Moderna. Gleichzeitig erhalten die Menschen nach Angaben eines Stadtsprechers einen Termin für die Zweitimpfung, die ebenfalls im Stadtteil stattfinden wird. Damit soll das Projekt aber nicht enden, so Kurz: „Wir arbeiten intensiv an Konzepten für weitere Stadtteile, brauchen dafür aber weitere Kapazitäten und Unterstützung des Landes.“

Derweil dürfen auch Schüler und ihre Eltern auf gute Nachrichten hoffen: Nachdem am Freitag die 7-Tage-Inzidenz – bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen – nur minimal auf 151,6 gestiegen ist, liegt sie an vier aufeinander folgenden Werktagen unter der entscheidenden Schwelle von 165. Sollte das am heutigen Samstag (relevant sind immer die vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Zahlen) ebenfalls der Fall sein, wird das Gesundheitsamt am Montag aller Voraussicht nach bekannt geben, dass die Voraussetzungen für eine Rückkehr zum Wechselunterricht erfüllt sind. Damit könnten die Schüler, weil den Einrichtungen Übergangsfristen eingeräumt werden, frühestens ab Mittwoch, 12. Mai, und spätestens ab Dienstag, 18. Mai, wieder in Präsenz unterrichtet werden.

Um „eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen“, hat sich die Stadt einer Sprecherin zufolge allerdings im Vorfeld mit den Schulen darauf verständigt, dass der eventuelle Start einheitlich erfolgen soll – und zwar für alle am Montag, 17. Mai.

Auch für die Kitas und Kindergärten ist die 165er-Marke relevant. Darum könnten sie, wenn die Schwelle am Samstag erneut unterschritten wird, laut Stadt frühestens am Mittwoch, 12. Mai, von der Notbetreuung in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen übergehen.

