Mannheim. Am Donnerstag, 4. Februar, ist die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs im Mannheimer Impfzentrum eingetroffen. Damit wird das Angebot um einen weiteren Impfstoff ergänzt. Bisher wurde in Mannheim der Biontech/Pfizer-Impfstoff eingesetzt. Ab sofort wird für den Moderna-Impfstoff eine eigene Impfstraße auf dem Maimarktgelände geöffnet sein. Das hat die Stadt am Donnerstagabend mitgeteilt. Demnach kann nun bei der Terminvermittlung ausgewählt werden, welcher Impfstoff gewünscht ist. Die Termine werden um 17 Uhr eingestellt, auch für den darauffolgenden Tag.

Wirksamkeit gleichwertig

Sowohl der Biontech/Pfizer- als auch der Moderna-Impfstoff sind mRNA-Impfstoffe. Damit ist der Wirkmechanismus gleich. Die Ständige Impfkommission (STIKO) bewertet beide Stoffe hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit als gleichwertig. Ein Unterschied besteht im Abstand der Erst- und Zweit-Impfung. Sind bei Biontech/Pfizer circa 21 Tagen empfohlen, liegt Moderna bei 28 Tagen. Wichtig sei, dass beide Impfungen mit dem gleichen Vakzin vorgenommen werden müssen, um den gewünschten Schutz zu erreichen. Die Stadt empfiehlt dringend, bei der Terminanmeldung beide Impftermine zu vereinbaren und sie im selben Impfzentrum wahrzunehmen.

Biontech für über 80-Jährige

Für die Impftermine, die über die Briefe der Stadt an über 80-Jährige vergeben werden, ist, wie geplant, weiterhin der Biontech/Pfizer-Impfstoff vorgesehen. Auf Anfrage erklärt das Sozialministerium, dass sich der Moderna-Stoff nicht fürs mobile Impfen eigne. Denn der Hersteller liefere die Ampullen mit jeweils zehn Dosen. Sei eine Ampulle erst einmal geöffnet, müssen alle Dosen sofort verimpft werden, ansonsten verfällt der Rest. Es sei deshalb unmöglich, mit angebrochenen Ampullen von Haus zu Haus zu fahren – ohne, dass Dosen am Ende weggeworfen werden müssten. lia/sma