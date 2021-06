Impfstart bei Daimler in Mannheim

Bei Daimler – also im Lkw-Motorenwerk und bei Evobus – beginnt an diesem Donnerstag die Corona-Impfkampagne. Das Interesse sei „sehr groß“, teilte ein Konzernsprecher auf Anfrage mit. Auf dem Werksgelände gibt es demnach zwei Impfstraßen, in denen im Fünf-Minuten-Takt die Beschäftigten aufgeklärt und gegen das Coronavirus immunisiert werden können.

Anmeldung auf Online-Plattform

Verimpft wird zunächst Biontech/Pfizer. Über die Zahl der verfügbaren Dosen machte der Sprecher keine Angaben. „Bei ausreichender Impfstoffverfügbarkeit sind täglich über 140 Impfungen möglich“, erklärte er lediglich. Am Standort sind insgesamt rund 8300 Menschen beschäftigt. Daimler ist nach dem Pharmakonzern Roche zweitgrößter Arbeitgeber der Stadt.

Die Beschäftigten können sich über eine Online-Plattform registrieren. Das medizinische Fachpersonal besteht aus zwei Werksärzten und acht Helfern. Wie lange die Kampagne dauert, ist unklar. Das hängt vor allem davon ab, wie viele Impfdosen zugeteilt werden.

Seit Montag dürfen in Deutschland auch Betriebsärzte in Unternehmen gegen das Coronavirus impfen. Allerdings sind Vakzine wegen der hohen Nachfrage derzeit knapp. „Wir möchten möglichst schnell vielen Kolleginnen und Kollegen ein Angebot machen und hoffen auf eine stabile Impfstoffversorgung“, sagte der Daimler-Sprecher. Die Kampagne läuft an allen deutschen Standorten, die Impfung ist freiwillig. jung

