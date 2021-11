Impfen im Rosengarten jetzt mit Terminen

Mannheim. Bald müssen Senioren nicht mehr vor dem Rosengarten in der Kälte Schlange stehen. Die Stadt führt in ihrem neuen Mini-Impfzentrum ein Anmeldesystem ein, ab diesem Donnerstag sind Terminvereinbarungen erforderlich. Unverändert offen steht es aber nur über 70-Jährigen, die in Mannheim wohnen. Angeboten werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Termine sind vorab unter www.mannheim.de/kiz online zu vereinbaren. Wer falsche Angaben macht, wird bei der Impfung abgewiesen, heißt es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit können über 70-Jährige an diesem Mittwoch von 12 bis 18 Uhr letztmals auch ohne Termin ins kommunale Impfzentrum. Wie die Stadt die von Oberbürgermeister Peter Kurz ebenfalls angekündigte Priorisierung bislang Ungeimpfter im Rosengarten umsetzen kann, wird laut Rathaussprecher Ralf Walther aktuell noch geprüft. Impfangebote für Jedermann und ohne Termin gibt es an diesem Mittwoch an der Ecke Jobcenter/Nationaltheater und im Bürgersaal auf der Vogelstang, am Donnerstag vor der Jungbuschhalle Plus X sowie am Freitag auf dem Marktplatz und im Stadthaus, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Info: Infos und alle Angebote: mannheim.de/impfaktionen