Impfbus stoppt im September bei Heimspiel der Adler

Der Impfbus der Stadt ist auch an den kommenden Wochenenden im Einsatz: Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. August, macht er vor K 1 Halt: „Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Der Bus mit einem mobilen Impfteam parkt auf dem Platz an K1 – auf der Seite zum Luisenring. „Die Zweitimpfungen können vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände durchgeführt werden“, so die Pressestelle. Auch am Samstag, 4. September, plant die Stadt, den Impfbus einzusetzen – an der SAP Arena, vor dem Spiel der Mannheimer Adler. Über Details will die Verwaltung nächste Woche informieren.

Inzidenz nähert sich weiter 100

Unterdessen hat das Gesundheitsamt der Stadt bis Freitagnachmittag 39 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt damit bei 95. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17 226. Auch zum Impfen liegen neue Zahlen vor: Vom 27. Dezember 2020 bis zum 26. August 2021 wurden in Mannheim 294 814 Impfungen durchgeführt. „Dabei handelt es sich um 152 835 Erstimpfungen und um 141 979 Zweitimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams“, teilt die Stadt mit.

Vom 16. bis 22. August habe das Gesundheitsamt 123 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten: „Davon liegt für 93 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor“, so die Stadt. „Alle 93 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.“ Damit liegt die Quote der Fälle, die über Schnelltests entdeckt werden, bei 54,1 Prozent.

Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 33. Kalenderwoche 32 784 Bürgertestungen (Schnelltest der Bürgerinnen und Bürger – auch mit Wohnsitz außerhalb von Mannheim – ohne Krankheitszeichen) vorgenommen. Der Anteil unter den PCR-Bestätigten durch die positiven Schnelltestungen ist im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. „Dies unterstreicht aber weiterhin die Bedeutung der Schnelltestungen im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens“, erklärt die Stadt.

Von den insgesamt 172 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 33. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 71 Fälle reiseassoziiert. 117 der 172 Personen waren nicht geimpft, sieben waren einmal und 48 Fälle vollständig geimpft. „Der mehrheitliche Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreicht die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion“, so die Stadt. Daneben sei durch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate auch der Schutz von den Menschen möglich, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können. „Die Zahlen bestätigen darüber hinaus die Beobachtung, dass sich auch vollständig geimpfte Personen infizieren können, auch wenn diese überwiegend keine schweren Krankheitszeichen aufweisen.“ Die Stadt appelliert deshalb auch an alle vollständig Geimpften, die AHA-Regeln konsequent einzuhalten.