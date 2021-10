Impfbus bei Adler-Spiel

Zwar ist das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände – wie berichtet – seit 1. Oktober geschlossen. Der Impfbus ist in dieser Woche dennoch in Mannheim unterwegs. Noch an diesem Dienstag, 5. Oktober, wartet er von 9 bis 15.30 Uhr im Wohlgelegen auf dem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße 100 auf alle, die sich ohne Termin eine Corona-Impfung holen möchten.

Am Mittwoch und am Freitag, 6. und 8. Oktober, steht der Impfbus jeweils von 9 bis 15.30 Uhr in Neuostheim auf dem Parkplatz in der Seckenheimer Landstraße 246. Im Einsatz ist er am Donnerstag und Samstag, 7. und 9. Oktober, jeweils von 13 bis 19 Uhr bei der Fun & Food auf dem Neuen Messplatz. Am Sonntag, 10. Oktober, wird schließlich von 14.30 bis 17 Uhr vor dem Heimspiel der Adler in der Deutschen Eishockey Liga an der SAP-Arena geimpft.

Biontech oder Johnson&Johnson

Für die Impfung wird der Personalausweis benötigt. Ebenso sollten Impfwillige die Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – den Impfpass mitbringen. Wer keinen hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. Möglich sind die Impfungen für alle ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, heißt es vonseiten der Stadt, müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontech oder Johnson&Johnson, der von Moderna sei in geringen Mengen nur für Zweitimpfungen vorhanden. Bei Erstimpfungen gilt: Für die Zweitimpfung kann ein Termin bei der Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden. red/lok

