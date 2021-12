Impfangebot für über 55-Jährige im Rosengarten, weitere Impfangebote für Jedermann

Mannheim. An diesem Freitag können sich über 55-Jährige, die in Mannheim wohnen, auch unangemeldet wieder zwischen 12 und 18 Uhr im Rosengarten impfen lassen. Für diese Zielgruppe sei aber zudem unverändert weiter eine vorherige Buchung unter www.mannheim.de/kiz möglich, so die Stadt. Täglich würden neue Termine freigeschaltet. Möglich seien Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Moderna. Später soll das Angebot auf Jüngere ausgeweitet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über 55-Jährigen, die sich mit Online-Impfterminen schwer tun, bietet der Mannheimer Seniorenrat Hilfe an. Ab Montag können sie sich bis Freitag täglich zwischen 10 und 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 0621/293 95 16 melden, dann übernimmt die Buchung jemand für sie. Es wird darum gebeten, beim Anruf Zettel und Stift bereitzuhalten.

Impftag im Nierenzentrum

Auch einige Impfaktionen für Jedermann gibt es in den nächsten Tagen wieder. So an diesem Freitag von 12 bis 18 Uhr im Stadthaus (N 1, Raum 52/53) und von 14 bis 20 Uhr vor dem Zirkus Paletti (Im Pfeifferswörth 28a). Am Samstag wird jeweils zwischen 12 und 17 Uhr im Quartiersmanagement auf der Rheinau (Relaisstr. 164) sowie im Innenstadt-Geschäft Engelhorn „The Box“ (O 6,10) geimpft, und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr vor der SAP Arena.

Einen offenen Impftag bietet am Samstag auch von 14 bis 20 Uhr das Nierenzentrum in Käfertal (Dornheimer Ring 92) an. Dies geschieht im Rahmen der von Landesregierung und Kassenärztlicher Vereinigung angestoßenen Kampagne „Wir impfen für Ihr Leben gern“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2