Impfaktionen in dieser Woche in Mannheim

Mannheim. Für die nächsten Tage stehen in Mannheim folgende Impfaktionen fest: Am Mittwoch gibt es von 12 bis 18 Uhr Angebote im Trausaal auf der Vogelstang (Freiberger Ring 6) sowie von 17 bis 20.30 Uhr beim Löwen-Heimspiel vor der SAP Arena. Am Donnerstag steht der Impfbus vor dem K 7-Bürgerservice an der Haltestelle Sporthalle Johannes-Kepler-Schule und am Freitag auf dem Marktplatz in G 1, dann wird auch im Schnelltest-Zentrum Rosengarten geimpft, alles jeweils von 12 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument sowie – falls vorhanden – Impfpass und Krankenversichertenkarte. Zwölf- bis 15-Jährige müssen auch einen Erziehungsberechtigten dabei haben.

Aktuelle Angebote: www.mannheim.de/impfaktionen