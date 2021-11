Impfaktionen im Rosengarten und am Marktplatz in G1

Mannheim. Die Stadt Mannheim bietet in dieser Woche verschiedene Impfaktionen an. Am Freitag besteht die Möglichkeit, sich jeweils von 12 bis 18 Uhr im Rosengarten (Zugang über linken Glaskubus auf Vorplatz) sowie auf dem Marktplatz in G 1 impfen zu lassen. Vorgenommen werden sowohl Erst- als auch Zweit- und Drittimpfungen. Immer erhältlich sind die Vakzine Biontech und Johnson & Johnson, manchmal auch von Moderna. Mitzubringen sind Ausweis sowie – falls vorhanden – Impfpass und Krankenversichertenkarte. Unter 16-Jährige müssen auch einen Erziehungsberechtigten dabei haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1