Impfaktion ohne Termin für Kinder und Jugendliche in Mannheim am Samstag

Mannheim. Die Stadt Mannheim bietet am Samstag im Impfenzentrum auf dem Maimarktgelände eine Sonderaktion für Kinder und Jugendliche an. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, können sich Personen zwischen 12 und 17 Jahren zwischen 11.30 Uhr und 19 Uhr ohne Termin mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech vor dem Coronavirus schützen lassen. Zuvor erhalten sie eine individuelle ärztliche Beratung. Zwölf bis 15-Jährige sollten in Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten kommen, damit die erforderliche Einverständnis zur Impfung gegeben werden kann. Alle Interessierten ab 16 Jahren dürfen ihr Einverständnis selbst geben.

Die Stadt machte weiter darauf aufmerksam, dass sich 12 bis 17-Jährige auch unabhängig von der Sonderaktion nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch im Mannheimer Impfzentrum impfen lassen können. Auch hierbei gilt, dass alle unter 16-Jährigen für die erforderliche Einverständnis durch einen oder einer Erziehungsberechtigten begleitet werden müssen.

Mit der Sonderaktion am Samstag beteiligt sich das Impfzentrum Mannheim an einer Aktion des Landes Baden-Württemberg. Die Aktion solle ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien mit der vollständigen Impfung in die Schule zurückkehren können.