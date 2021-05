Impfaktion mit AstraZeneca in der Alten Feuerwache: Resttermine ausgebucht

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat am Donnerstag Resttermine für die AstraZeneca Impfaktion in der Alten Feuerwache vergeben. Die Stadt schaltete die Termine am heutigen Donnerstag frei - gegen frühen Mittag waren die Termine ausgebucht.

Bei der Impfaktion sollen sich Mannheimer unabhängig von einer Priorisierung in der Alten Feuerwache mit AstraZeneca impfen lassen können – 3000 Impfdosen standen insgesamt zur Verfügung.

Wurde trotz fehlender Berechtigung - also ohne nachweisbaren Hauptwohnsitz in Mannheim und ohne Mindestalter von 18 Jahren -ein Termin gebucht, wird kein Zugang zur Impfung gewährt und der Termin verfällt, teilte die Stadt mit.