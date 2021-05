Ludwigshafen Mit Impfpass ohne Test ins Klinikum

52 neue Corona-Infektionen bedeuteten am Freitag nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 173,6 in Ludwigshafen. Damit setzt sich die Tendenz wieder leicht ansteigender Zahlen vom Vortag fort. Ludwigshafen verzeichnet weiter die höchsten Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz. Todesopfer kamen am Freitag nicht zur Statistik hinzu. Bisher sind 320 Menschen in der Stadt an oder mit dem Coronavirus verstorben. Gemeldet wurden vor dem Wochenende 52 Neuinfektionen. Derzeit sind 1155 Menschen erkrankt. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Corona-Erkrankungen seit Beginn der Pandemie auf 9739. Wieder gesund sind 8264 Personen. Während die landesweiten Zahlen sinken, erlebt Ludwigshafen einen leicht gegenläufigen Trend. In Speyer liegt die Inzidenz bei 158,2 in Frankenthal bei 55,4 in Worms bei 149,6. Impfung muss 14 Tage her sein Aber es gibt auch gute Nachrichten: Menschen, die einen vollständigen Impfschutz haben, dürfen das Klinikum ab Montag nun wieder betreten, ohne einen Schnelltest zu machen. Das teilte die Pressestelle am Freitag mit. Voraussetzung: Die zweite Impfung liegt 14 Tage zurück. Den Impfpass sollte man deshalb dabei haben. Auch Personen, die in den vergangenen sechs Monaten eine Corona-Infektion überstanden haben, müssen keine Test machen – sofern der positive Befund mehr als 28 Tage zurückliegt. sal {element} {furtherread}

