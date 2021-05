Impfaktion in der Neckarstadt an zwei Tagen fast ausgebucht

Von Eva Baumgartner und Timo Schmidhuber

Zehn Tage lang will die Stadt Mannheim von Montag an eine Impfaktion gegen das Coronavirus für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Neckarstadt-West anbieten - so wie vergangene Woche auf der Hochstätt. Zumindest für Montag und Dienstag stehen allerdings nur noch wenige Termine zur Verfügung, wie das Rathaus am Sonntagnachmittag meldete. Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz für Mannheim übers Wochenende deutlich gesunken - am Sonntag lag sie bei 132. Das Gesundheitsamt meldete aber auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein über 80 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus in Mannheim verstorben.

Von Montag, 10. Mai, bis einschließlich Mittwoch, 19. Mai, können sich die Bewohner der Neckarstadt-West jeweils von 9 bis 15 Uhr (auch samstags und sonntags) im Bürgerhaus (Lutherstraße 15-17) ohne Terminvereinbarung impfen lassen. Mitbringen müssen sie einen Ausweis und am besten den Impfpass. Gespritzt wird das Vakzin von Moderna. Gleichzeitig erhalten die Menschen einen Termin für die Zweitimpfung, die ebenfalls im Stadtteil stattfinden wird.

Für die ersten beiden Tage stünden nur noch wenige Termine zur Verfügung, so die Stadt am Sonntag. Die meisten Termine seien schon an besonders vulnerable Gruppen im Stadtteil vergeben worden. „Hier ist der Schutz von besonderer Bedeutung und besonders dringend.“ Es sei deshalb möglich, dass es am Montag und Dienstag „zu langen Wartezeiten oder zu keiner Impfung für Wartende kommt“. Die Stadtverwaltung bemühe sich „um eine Erhöhung der Kapazität mit Unterstützung des Landes“.

Brief-Aktion abgeschlossen

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass ihre Sonderaktion für zusätzliche Impftermine für die Altersgruppen der über 65-jährigen Mannheimerinnen und Mannheimer erfolgreich abgeschlossen worden sei. „Anfang Februar haben wir damit begonnen, über 80-jährige Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Mannheim nach und nach anzuschreiben und die Aktion aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen sukzessive weitergeführt bis zum Geburtstermin 30.06.1956“, erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz. Diese Altersgruppen anzuschreiben und ihnen ein ergänzendes Angebot zur zentralen Terminvereinbarung anzubieten, sei für Mannheim der richtige Weg gewesen, betont das Stadtoberhaupt. „Ich danke dem Land für die gute Zusammenarbeit. Auch allen Mitarbeitenden, die diese Aktion ermöglicht haben, ob in der Organisation, der Hotline oder im Impfzentrum selbst, gilt mein großer Dank für ihren Einsatz.“

Die Stadt bittet die Betroffenen zu prüfen, ob der Brief an sie eingegangen sei, und die Möglichkeit der gesonderten Impf-Buchung rasch zu nutzen, wenn sie über die zentrale Anmeldung noch keinen Impftermin erhalten haben. Das Schreiben beinhaltet eine spezielle Telefonnummer und eine individualisierte Zugangsnummer, um Missbrauch zu vermeiden. Wegen der erweiterten Impfangebote und der Möglichkeit der Impfung durch den Hausarzt, würden darüber hinaus, wie angekündigt, keine weiteren Jahrgänge angeschrieben, so das Rathaus.

Die Stadt teilt darüber hinaus mit, dass das Gesundheitsamt zwischen 26. April und 2. Mai 128 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten hat. Davon liege für 84 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. „Alle 84 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden“, so die Stadt. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der genannten Woche 27 273 Bürgertestungen vorgenommen.

Testpflicht in Kitas bleibt

Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass die Allgemeinverfügung zu Testungen an Kindertagesstätten, die zunächst bis zum 9. Mai befristet war, bis zum 30. Mai verlängert wird. Das heißt: Von Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie vergleichbaren Einrichtungen und von Kindern, die in Kindergärten (in der Regel im Alter von drei bis sechs Jahren) oder Angeboten für Schulkinder betreut werden, wird als Voraussetzung für den Zutritt zur Einrichtung und die Teilnahme an den Angeboten in der Regel zwei Mal pro Woche ein negativer Test verlangt.