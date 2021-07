Erstmals in Mannheim gibt es im Sportbereich auch eine Impfaktion für die Fans. Und zwar im Eishockey: Wie die Adler bekannt gaben, steht bei ihrer „Boys are back in town“-Veranstaltung am Freitagabend (19.30 Uhr) auch ein mobiles Impfteam der Stadt mit Biontech bereit. Bis zu 1500 Menschen können gemäß der Corona-Landesverordnung in der SAP Arena dabei sein.

