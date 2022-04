Im Zug ab Mannheim Hauptbahnhof - Mann entblößt sich vor 17-Jähriger

Mannheim. Im Zug hat sich ein Mann am Dienstagmorgen vor einer 17-Jährigen entblößt. Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der bislang unbekannte Täter in die schräg gegenüberliegende Sitzgruppe, entblößte sein Glied und fasste es an. Dabei suchte er ständigen Augenkontakt zur Geschädigten. Die junge Frau verließ daraufhin den Ort. Sie war gegen 9.20 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof in den RE70 Richtung Frankfurt am Main eingestiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er ist männlich, etwa 170 bis 180 cm groß und zwischen 30-35 Jahre alt. Der Mann hatte eine normale Statur, einen leichten Drei-Tage-Bart und schwarze, mittelkurze, wuschelige Haare. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarz/grauen Jogginghose und schwarzen Sportschuhen bekleidet.