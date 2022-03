Im Sommer geht’s ins große Lager

„Pfadfinder, seid ihr bereit?“, ruft Gruppenleiterin Marcella Appel in die Runde. „Allzeit bereit!“, antworten die 13- und 14-Jährigen. Gemeinsam erheben sie die rechte Hand zum Pfadfindergruß. In der Coronazeit hat Gemeindejugendreferentin Marcella Appel zwei Pfadfindergruppen in der ChristusFriedenGemeinde gegründet, obwohl das scheinbar aktuell eigentlich gar keinen Sinn macht, weil man sich in der Pandemiezeit praktisch eh nicht treffen konnte. Von der evangelischen Gemeinde wird dies aber als Zeichen für einen optimistischen Blick in die Zukunft gesehen. „Gerade jetzt brauchen wir eine Perspektive“, sagt Marcella Appel.

Lockende Abenteuer Zeit und Lust auf Abenteuer? Gemeinschaft? Gerade jetzt brauchen Kinder und Jugendliche eine Perspektive, meinen die Pfadfinder und bieten dazu mehrere Möglichkeiten. Jungpfadfinder ab neun Jahren treffen sich donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr. Alle Jugendlichen ab 13 Jahren sind eingeladen, dienstags von 17 bis 18.30 Uhr zur Gruppenstunde im Gemeindehaus der Friedenskirche, Traitteurstraße 50, zu kommen. Fragen/Anmeldung: 0621/28 00 01 28 oder E-Mail: Marcella.Appel@kbz.ekiba.de. ost

Im November kam die Gemeindejugendreferentin zur ChristusFriedenGemeinde – auf Spendenbasis. Ziel war es, eine Lücke in der Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Gemeinde zu schließen, und die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde durch Gründung einer Pfadfindergruppe zu stärken. Im März 2021 organisierte Appel, die selbst seit 27 Jahren Pfadfinderin beim Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist, ein Treffen für ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Seitdem traf sich wöchentlich eine Kleingruppe von sechs Leitern, die gemeinsam mit ihr die Pfadfinderarbeit der ChristusFriedenGemeinde aufbauen wollten.

Im Juni wurden die ersten zwei Pfadfindergruppen gegründet: Für Jungpfadfinder von sechs bis zwölf Jahren, und eine Pfadfindergruppe für 13- bis 18-Jährige. Im Sommer folgte die Gründung eines Freundeskreises, der die Pfadfinderarbeit fördert.

„Wir sind im Lockdown gestartet, das war nicht so einfach, da Kinder- und Jugendarbeit im Juni 2021 noch verboten war“, erzählte Appel. Man habe verschiedene Projekte durchgeführt, wie beispielsweise eine Schnitzeljagd mittels App. So habe man die Kinder und Jugendlichen zur Pfadfinderarbeit hingeführt. In der Gruppenstunde für die Altersstufe der Pfadfinder ab 13 Jahren geht es um das Erlernen von Pfadfinderwissen, Geländespiele und auch Lagerfeuer. „Uns ist wichtig, Gemeinschaft und Werte erlebbar zu machen“, betonte Marcella Appel, die zusammen mit Emil Gäng – der 21-Jährige ist Informatikstudent – die Gruppenstunde leitet.

In den Gruppenstunden lernen die Jugendlichen Pfadfindertechniken kennen. Unter dem Motto „learning by doing“ werden verschiedene Knoten ausprobiert, die man für den Aufbau der Pfadfinderzelte benötigt.

Während des dritten ökumenischen Kirchentags wurden deutschlandweit Aktionen von Pfadfindern in ihren Heimatorten durchgeführt. In der ChristusFriedenGemeinde wurden 100 Selbstbau-Sets für die Herstellung von Nistkästen von Pfadfindern verkauft und verteilt.

Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Verband Christlicher Pfadfinder des Bezirks Kurpfalz konnten Marcella Appel und Emil Gäng am Ende der letzten Sommerferien auf das erste Pfadfinderlager mit den Jugendlichen gehen.

Dadurch ist Finn zu der Gruppe gestoßen. Vorher habe er in der Pandemiezeit immer allein gejoggt oder Videospiele online mit Freunden gemacht. „Doch schöner ist es, was gemeinsam zu machen“, findet der 14-Jährige. „Das Feriencamp war interessant und cool, es war einfach immer gute Laune da.“

Nora stieß nach ihrer Konfirmandenzeit zu den Pfadfindern. „Die Gruppe hat mir gefallen, es ist eine schöne Atmosphäre, und die Leute sind sehr nett“, sagt die 14-Jährige. Sie gehört inzwischen zum Leiterteam der Jungpfadfinder.

Der nächste Sommer kommt bestimmt – und mit ihm wieder viele Möglichkeiten, draußen zu sein und Gemeinschaft zu erfahren. In den Pfingstferien gibt es ein Pfingstlager in der Nähe von Mosbach unter dem Motto „Herr der Ringe“ (von Samstag 4. bis Freitag 10. Juni). In den Sommerferien lockt dann ein großes Bundeslager.