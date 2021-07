„Im Sinne der Chancengleichheit“

Im nunmehr zwölften Jahr in Folge engagiert sich der Service-Club „Kiwanis Mannheim-Kurpfalz“, um künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern mit der Spende von Schulranzen-Sets einen guten Schulstart zu ermöglichen. Auch in diesem Jahr werden wieder 100 Sets an die Schulanfängerinnen und Schulanfänger der städtischen Kindertagesstätten gespendet.

Da diesmal aufgrund der aktuellen Hygienevorgaben allerdings nicht alle Kinder ihre Ranzen persönlich entgegennehmen können, haben sich die Spender von Kiwanis und der Fachbereich Kindertagesstätten darauf verständigt, die Ranzen im kleinen Rahmen mit Kindern aus dem Kinderhaus K2, Kinderhaus Neckarufer und Kinderhaus Sickinger stellvertretend für alle anderen Kinder zu übergeben. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert nahm die Spende im Namen der Stadt für die Kinder der städtischen Kindertageseinrichtungen in Empfang.

Bürgermeister Grunert dankbar

„Für alle Kinder in Mannheim unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen zu schaffen, ist mir ein grundlegendes Anliegen. Die Schulranzen-Übergabe soll den ausgewählten Kindern mit einer guten Erstausstattung einen ‚gleichwertigen‘ Schulstart ermöglichen“, betonte der Bürgermeister. Die qualitativ sehr guten Ranzen seien ausgestattet mit einem Mäppchen, einem Brust- und einem Turnbeutel.

„Kiwanis ist die zweitgrößte Kinderhilfsorganisation der Welt und wir hier in Mannheim engagieren uns für Kinder in unserer Region. Wir danken unseren Spendern, die anstatt an Weihnachtsgeschenke an die Kinder denken, wir danken vielen ehrenamtlichen Helfern, die uns bei Aktionen unterstützen, die Gelder dafür anzusammeln und hoffen, dass wir auch in Zukunft genügend Helfer dafür finden. Wir suchen gerade jetzt in der Krise junge Mitstreiter für unseren Club“, sagte der Präsident des Fördervereins, Herbert Siebert. Große Freude herrschte bei den Kindern, die zusammen mit ihren Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern der Einrichtungen gekommen waren, um die Geschenke aus den Händen der Spender stellvertretend für alle anderen Kinder in Empfang zu nehmen.

Bürgermeister Grunert dankte dem Präsidenten Wolfgang Müller und Dieter Strefler sowie dem Präsidenten des Fördervereins Herbert Siebert und allen Mitgliedern des Service-Clubs für ihr hohes Engagement und die seit mehr als einem Jahrzehnt währende Kontinuität der Hilfe: „Ich danke den Spenderinnen und Spendern herzlich dafür, dass sie die Menschen im Blick haben und wertschätzen, die Unterstützung im Sinne der Chancengleichheit für ihre Kinder benötigen“, hob er hervor. Mit der Maßnahme wird den Kindern eine Sachspende im Wert von mehr als 20 000 Euro übergeben. Insgesamt werden Kinder aus 15 Einrichtungen bedacht. abo