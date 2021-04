Im Schnitt 90 Kilometer zu schnell

Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat sich in Mannheim ein illegales Fahrzeugrennen mit der Polizei geliefert. Die Beamten verfolgten den Raser nach Behördengaben am Freitagabend auf einer Strecke von rund 4,5 Kilometern durch das Stadtgebiet. Dabei habe der Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Durchschnitt um etwa 90 Stundenkilometer überschritten. Mehrere Streifenwagen waren nötig, um den Mann in seinem silberfarbenen Wagen der Mercedes Benz E-Klasse zu stoppen.

Aufgefallen war der Raser gegen 20.30 Uhr einer Streife im Jungbusch. Der 24-Jährige sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Parkring auf der B 36 in Richtung Lindenhof gefahren. Die Beamten nahmen schließlich die Verfolgung auf. Weiter ging es durch das Stadtgebiet bis nach Neuhermsheim, wo es der Polizei schließlich in Höhe eines Wohngebiets in der Ludwigshafener Straße gelang, den Mann zu stoppen. Im Anschluss beschlagnahmten die Beamten sowohl das Fahrzeug als auch den Führerschein des Fahrers.

Zeugen gesucht

Durch seine rücksichtlose und verkehrswidrige Fahrweise habe der Beschuldigte andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. „Der 24-Jährige war bereits zuvor wegen rowdyhaftem Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen“, hieß es seitens der Polizei. Die Behörde ermittelt nun wegen der Ausrichtung eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens gegen den Raser. Zeugen sowie mögliche weitere von der Fahrweise des Mannes gefährdete Personen können sich unter der Telefonnummer 0621/17 422 22 beim Verkehrsdienst Mannheim melden.