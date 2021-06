Im Ruhestand weiter stark gefordert

Aus dem geplanten Ruhestand ist nichts geworden – auch jetzt nicht, wo Karlheinz Moll doch 80 Jahre alt wird. Im Vorstand der DJK Mannheim, mit über 2500 Mitgliedern einer der größten und ältesten Sportvereine Mannheims, ist er derzeit besonders stark gefordert.

Verdienste um Caritas, Kirche und Sport: Karlheinz Moll. © Markus Proßwitz

„Ich will helfen, dass wir überall einen Neuanfang hinbekommen, dass wir neue, junge Vorstände gewinnen“, hat sich Moll vorgenommen. Überall gilt es, die Folgen des langen erzwungenen Stillstands des Vereinslebens wegen der Corona-Pandemie zu überwinden.

Er selbst, sagt Moll aber, habe „Corona gut überstanden“. Und er ist auch gut gelaunt, schließlich hat seine Stammkneipe wieder geöffnet, in der er sich zum Geburtstag mit wenigen, durchweg bereits geimpften Freunden trifft. Mit dabei sind einige Mitglieder einer kleinen Gruppe um den früheren katholischen Stadtdekan Horst Schroff, die – noch vor Corona – gerne auf Reisen ging. Moll und Schroff – diese enge Freundschaft entstand, als Schroff Pfarrer des jungen Stadtteils Vogelstang und Moll dort aktiv war. Geboren in Tauberbischofsheim, kam Moll 1947 nach Mannheim zur Einschulung. 1955 ging er als Mechanikerlehrling zu den Stadtwerken, bildete sich zum Techniker und Technischen Kaufmann weiter, hatte leitende Positionen in der Industrie.

Katholische Jugendarbeit

Schon als Neckarstädter Bub war er Jugendleiter in der Katholischen Jugend und engagiert in der St. Bonifatius-Gemeinde. Nach dem Umzug auf die Vogelstang zählte er zu den Aktivposten beim Aufbau der jungen Gemeinde Zwölf Apostel, weil es ihm stets gut gelang, Menschen zu verbinden. Er arbeitete im Pfarrgemeinderat mit, gründete den DJK-Abteilungsverein und sorgte dafür, dass sogar ein Wohnungsneubau mit integrierter Sporthalle für den katholischen Sportverein entstand – ein ungewöhnliches Projekt. Auf der Vogelstang ist Moll weiter Schatzmeister im Vorstand, im DJK Sportverband Mannheim ebenso. Zwar wollte er sich nach über 32 Jahren an der Spitze der DJK eigentlich 2017 zurückziehen, er wird aber weiter gebraucht. Schließlich nimmt man dem stets optimistisch und dynamisch wirkenden Moll die 80 Jahre ohnehin nicht richtig ab.

Im Berufsleben ist es Moll auch so gegangen, dass aus dem pünktlichen Ruhestand nichts wurde. 1997 hatte er das soziale und kirchliche Engagement, das schon seine Freizeit geprägt hatte, zum Beruf gemacht. Der Caritasverband erkannte in ihm den richtigen Mann, „Fairkauf“ aufzubauen – einen Betrieb, der psychisch Kranken und Langzeitarbeitslosen Chancen bietet. Moll konnte kaufmännisch richtig kalkulieren und doch die Menschen im Blick behalten. Er blieb daher über das Rentenalter auf seiner Position, ging erst 2007, und behielt noch bis Ende 2019 seinen Einsatz für den Tafel-Laden der Caritas auf dem Waldhof bei.

Die Sportplakette der Stadt, die Verdienstmedaille des Landes sowie das Bundesverdienstkreuz und nicht zuletzt die Ehrensenatorenwürde der Käfertaler „Spargelstecher“, die mit Benefiz-Prunksitzungen ein Caritas-Behindertenprojekt im peruanischen Chimbote unterstützen, sind der mehr als verdiente Dank für ihn.

