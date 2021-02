Mannheim. „Ich habe tatsächlich gehofft, vom Kultusministerium einmal positiv überrascht zu werden. Aber das Gegenteil ist der Fall“, sagt Thorsten Papendick am ersten Tag nach Ende der Weihnachtsferien. Nicht nur der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats ist am Verzweifeln – auch Schüler und Lehrer sind frustriert. Angesagt ist jetzt eigentlich wegen der Corona-Infektionslage flächendeckender Fernunterricht. Allein: Die Lernplattformen machen nicht mit.

Vor allem das vom Land zur Verfügung gestellte Moodle-System bereitet Probleme. Es herrsche „Chaos im Online-Unterricht“, die Server des Landes seien „völlig überlastet“, beklagt am frühen Montagvormittag ein Gymnasiallehrer, der namentlich nicht genannt werden möchte. Mehrere Tage lang habe er den Online-Unterricht für diesen Montag vorbereitet – mit Videokonferenzen und ganz unterschiedlichen Materialien – „und dann geht nichts“.

Das Land räumt Probleme ein – betroffen seien allerdings nur 200 von 4500 baden-württembergischen Schulen gewesen. Thorsten Papendick hält diese Angabe für einen schlechten Witz. Und tatsächlich: Probleme gibt es bei fast allen, die der „Mannheimer Morgen“ stichprobenartig befragt.

Etwa an der Feudenheim-Realschule, wie Lehrer Nico Lindenthal mitteilt. Dort lief Moodle bisher eigentlich ganz gut. Die Lehrer hätten sich im November noch einmal intensiv mit der Plattform vertraut gemacht, auch die Schüler konnten „in den letzten Monaten im Umgang mit Moodle hinzulernen“. Die Klassenzimmer habe man mit Kameras, Mikrofonen und Internetanschlüssen videokonferenz-tauglich gemacht. Am Montag sollte der flächendeckende Fernlernunterricht dann um 9 Uhr starten. Aber, so Lindenthal: „Es ging eine Stunde lang erst einmal gar nichts“. Später sei allerdings alles wieder gelaufen.

Große Probleme mit Moodle und dem zugehörigen Videokonferenztool Big Blue Button hatten unter anderem auch die Integrierte Gesamtschule Herzogenried oder das Johanna-Geissmar-Gymnasium. Leiter Roland Haaß berichtet „von großen Problemen in den ersten Stunden“, bei der von ihm gehaltenen Onlinestunde um 11.30 Uhr habe es dann wieder funktioniert.

Thorsten Papendick wundert sich darüber nicht. Schließlich seien viele Schulen nach dem Crash auf alternative Möglichkeiten ausgewichen und hätten zum Beispiel Aufgaben per E-Mail verteilt. Der GEB-Vorsitzende befürchtet aber, dass es an diesem Dienstag erneut Probleme gibt, „wenn wieder alle gleichzeitig auf die Lernplattform zugreifen“. Das Kultusministerium habe es versäumt, das System „im Vorfeld einem Stresstest zu unterziehen. Dafür war monatelang Zeit. Und jetzt werden die Probleme wieder auf dem Rücken der Schüler und Lehrer ausgetragen.“

So sieht das auch Oskar Weiß, Abiturient am Feudenheim-Gymnasium und Mitglied im Schulbeirat des städtischen Bildungsausschusses. Es sei doch spätestens im November klar gewesen, dass eine neue Fernlernphase kommen könnte – seiner Ansicht nach genug Zeit für das Land, sich darauf vorzubereiten. Aber fast überall habe es Probleme gegeben. Alle, mit denen er – auch an anderen Schulen – gesprochen habe, hätten berichtet, „dass es durchweg nicht funktioniert“.

Geklappt hat der Online-Unterricht am Moll-Gymnasium, berichtet Direktor Gerhard Weber. Allerdings setzt man hier nicht auf Moodle, sondern auf das weit verbreitete Programm Microsoft Teams. Die berufliche Werner-von-Siemens-Schule nutzt zwar Moodle. Jedoch, so Leiter Albert Weiß, habe man auf eigene, zusätzlich angemietete Server bauen können. Deshalb habe der Online-Unterricht zum Großteil funktioniert. Sobald die Lehrer allerdings versucht hätten, auf den Server des Landes zuzugreifen, sei „gar nichts mehr gegangen“.

Anfrage an Landesregierung

„Offensichtlich wurde der Schulstart nicht ausreichend vorbereitet. Das ist mehr als enttäuschend und hat die Schulen massiv behindert“, kritisiert der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei. Er wendet sich deshalb mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung und verlangt Auskunft über Ursachen und Umfang der Störung sowie darüber, was seit dem ersten Lockdown im März zur Verbesserung der Situation unternommen wurde.

Probleme gab es allerdings nicht nur bei Moodle, sondern auch bei anderen Lernplattformen. Etwa bei dem von der Stadt empfohlenen datenschutzkonformen System SDUI – das unter anderem die Humboldt-Werkrealschule verwendet. Rektor Harald Leber und sein Team setzen jetzt auf analoge Lernmaterialien, Telefonkontakt und die Schulcloud, um den Jugendlichen den Lernstoff zur Verfügung zu stellen. Denn SDUI „läuft genauso wenig wie Moodle“.