Im Notfall: Da sein, zuhören, Wärme geben

Wie verhält man sich am besten, wenn das eigene Kind so einen Vorfall erlebt hat? Manuela Heckmann ist Sozialpädagogin beim Caritasverband Mannheim. Sie sagt: „Es ist ganz wichtig, sich Zeit für das Kind zu nehmen und ihm zuzuhören.“ Und konkretisiert: „Das heißt, sagen Sie Geschäftstermine oder Verabredungen ab, seien Sie da. Zeigen Sie, dass Sie sich Zeit nehmen.“

Zudem sollten Eltern versuchen, selbst Ruhe zu bewahren. Dann einen vertrauten Gesprächsrahmen schaffen. Wichtig sei auch, Essen und Trinken zu geben, das Kind körperlich zu versorgen. „Trösten Sie es dann, je nach Alter, nehmen Sie es etwa in den Arm, setzen Sie es auf den Schoß.“ Es könne dann sein, dass das Kind „friert oder schneller atmet“. Eltern sollten ihm dann Wärme, auch wirklich Körperwärme, durch Umarmen geben. „Fragen Sie das Kind bei allen Maßnahmen, ob es ihm so recht ist“, so die ausgebildete Kindesschutzfachkraft. „Achten Sie auf körperliche Zeichen, wenn es müde ist, lassen Sie es sich hinlegen. Aber lassen Sie es nicht allein.“

Diese sogenannte erste emotionale Versorgung sei wichtig, um so ein „drastisches Erlebnis“ zu verarbeiten. Es bestehe die geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Traumafolgestörung entwickle, „aber das ist kein Automatismus“, macht Heckmann deutlich. „Jedes Kind reagiert anders, ist anders resilient.“ Dennoch sollten Sohn oder Tochter die Tage nach dem Ereignis beobachtet werden. Spielt er oder sie weniger? Gibt es Wutanfälle? Wird weniger gesprochen? Entwickeln sich Kopf- oder Bauchweh? „Oft klingen diese Zeichen nach einigen Tagen wieder ab, und das Kind geht wieder normal in Schule oder Kita“, beschreibt Heckmann. „Dann behält das Kind zwar eine schlechte Erinnerung an das Ereignis, kann aber damit umgehen.“ Bleiben die genannten Zeichen oder zeigen sich Charakteränderungen, sollte eine professionelle Beratungsstelle wie die der Caritas aufgesucht werden.

