Im Kaiserreich war Fußball noch verpönt

Die 125-Jahr-Feier des SG Mannheim ist vorüber. „Schön war sie“, sagt Reinhold Schwinn. Er ist der Vorsitzende der Sportgemeinschaft, die den Zusatz „Früher Vereinigte Freie Turnerschaft e.V. 1896“ mit im Namen führt. Jetzt sitzt er entspannt in seiner Wohnung und blickt auf die jüngsten Ereignisse zurück. Auf das gelungene Jubiläumsfest. Er lächelt, wenn er von den Gästen erzählt, den prominenten Gratulanten und der Urkunde, mit der die Stadt Mannheim das langjährige Engagement des Vereins würdigt.

Gegründet wurde dieser am 22. Juli 1896 als „Freie Turnerschaft“. Eine Arbeitersportbewegung, die für Männer und Frauen gleichermaßen „Leibesübungen“ anbietet und 1912 – im damaligen Kaiserreich noch verpönt – eine Fußballabteilung gründet. Reinhold Schwinn ist stolz darauf. Er selbst ist mit 14 Jahren als Jugendspieler in den Verein eingetreten. Das war 1965. Elf Jahre später wird er Fußballabteilungsleiter, übernimmt 2007 den Zweiten Vorsitz und steigt 2015 zum Ersten Vereinsvorsitzenden auf.

Der Vorsitzende der SG Mannheim, Reinhold Schwinn, freut sich über die „wunderbare Urkunde“, mit der die Stadt Mannheim das langjährige Engagement des Vereins würdigt. © Helga Köbler-Stählin

Doch in diesen Tagen geht sein Blick zurück. Denn schon 1914 bricht ja der Erste Weltkrieg aus, in dem 63 Turner ums Leben kommen. „Unter ihnen der Mannheimer SPD-Reichstagsabgeordnete und Turngenosse Ludwig Frank. Glücklicherweise geht es in Friedenszeiten wieder aufwärts. Auch mit dem Verein. Es gibt Bundesmeisterschaften, 1924 die 1. Arbeiterolympiade in Frankfurt, 1929 erzielen die „Vereinigten Freien Turner“ den zweiten Platz beim Bundesturnfest in Nürnberg und feiern 1931 die 2. Arbeiterolympiade in Wien.

Die „Sellweide“, ein Turn- und Spielplatz, hatte die Stadt vor Jahren an den aufstrebenden Verein verpachtet. Fast 1600 Männer, Frauen und Kinder sind in dieser Zeit aktiv. Den Nationalsozialisten gefallen die Arbeitersportvereine aber ganz und gar nicht. Im Frühjahr 1933 stürmen sie das Vereinsheim, demolieren, plündern, verhaften Mitglieder, darunter auch den späteren Ersten Bürgermeister der Stadt, Jakob Trumpfheller. Der Verein wird aufgelöst und das Vermögen beschlagnahmt. Und als der Zweiten Weltkrieg ausbricht, kommen wieder Mitglieder ums Leben. 150 Menschen sind es dieses Mal.

Reinhold Schwinn schweigt für eine kurze Zeit. Dann betont er, wie stark der Wunsch nach Sport und Gemeinschaft gewesen sein muss. Das zeigt sich schon ein halbes Jahr nach Kriegsende. Mannheim ist zerstört, aber die Sportler und Sportlerinnen finden zusammen, beschließen die „Neugründung“ am 2. Januar 1946 – ihr Verein trägt auf Anordnung der Alliierten den Namen „Sportgemeinschaft Mannheim, früher Vereinigte Freie Turnerschaft gegr. 1896“. Sportplatz und Gebäude sind unbrauchbar, mit Granatsplittern durchsetzt. Es wird „aufgeräumt“ und das einstmals beschlagnahmte Gelände wenigstens teilweise von der Stadt zurückgegeben.

Die Handballer steigen auf, die Frauen-Faustballmanschaft wird Badischer Meister. Und als die Läuferin Helga Klein-Erny bei der Olympiade in Helsinki 1952 die Silbermedaille mit der 4 x 100 Meter Sprintstaffel gewinnt, jubelt nicht nur sie.

70 Jahre sind seither vergangen. Und die wechselnde Vereinsgeschichte schreitet mit Höhen und Tiefen fort. Schwinn hat vieles davon in seiner Festrede resümiert. Er berichtet, wie die erste Fußballmannschaft den Aufstieg in die A-Klasse erreicht, aber auch, dass die Leichtathletik ganz zum Erliegen kommt – ebenso der Faustball in der einstigen Hochburg und Kinderturnen. Einen Großteil des Geländes braucht die Stadt für eigene Pläne. Und statt der einst drei Plätze steht nur noch ein Rasenplatz zur Verfügung.

Doch 1993 zahlt sich die kluge Entscheidung von 1912 aus. Die Fußballabteilung erhält frischen Wind. Infolge des „Jugoslawienkrieges“ kommen kroatische Sportler nach Mannheim. Sie schließen sich der SG an, dem Verein gelingt der Aufstieg in die Bezirksklasse. Nun steht die erste Fußballmannschaft in der Kreisklasse A. Und Zweiter Vorsitzender, so lobt Schwinn das Engagement der ganzen Truppe, ist der aktive Tormann Sinisa Tadic.

Die Fußballabteilung, die Freizeitmannschaft „Referendaria“, die Boule spielenden „Bouletten“ und die Damen aus der „Gymnastik“, das mögen um die 200 Mitglieder sein, sind dem Traditionsclub treu geblieben. Sorgen, so sagt Reinhold Schwinn, habe er trotzdem. Der „Rasenschlepper“ ist alt und Ersatzteile gibt es nicht. Das Vereinshaus im Pfeifferswörth ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Es muss neu eingedeckt und die Tradition weiter erhalten werden. „Und da das Miteinander der Kulturen so hervorragend gelebt wird“, strahlt Reinhard Schwinn, „vielleicht als SG Croatia“.