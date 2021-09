Im größten Rad-Parkhaus

Ralf Eisenhauer (SPD), Dezernent für Bauen, Verkehr und Sport, hat sich in Utrecht in den Niederlanden unter anderem das weltgrößte Fahrradparkhaus angesehen. Es bietet 12 000 Rädern Platz, geparkt wird auf drei Etagen in Doppeldecker-Plätzen. Im südlichen Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofs soll ebenfalls ein Radparkhaus entstehen. Eisenhauer war Teil einer knapp 30-köpfigen Delegation des baden-württembergischen Verkehrsministeriums mit der aus Mannheim stammenden Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne), die zwei Tage lang Radschnellwege in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden besichtigte. miro

