Im Bollerwagen aufs Mühlfeld gerollt

Weil eigentlich jede Dutt zu klein ist für die Schnäppchen einer ganzen Familie ist Artur Calmbacher mit dem Bollerwagen aufs Mühlfeld gerollt. Schließlich ist der 75-Jährige ein alter Maimarkthase. Da weiß man schon, dass man mit einem Rucksack nicht weit kommt. Schon viele Jahre reist der Schwabe zwei Stunden lang mit seiner Frau Doris, Tochter Kathrin und Schwiegersohn Tobias von Filderstadt nach Mannheim an. Dieses Jahr durfte Felix das erst mal mit. Und da so eine ausgedehnte Messetour nicht zu seinen Lieblingsdisziplinen zählt, darf der Vierjährige in Opas Karra Platz nehmen. Gleich neben einem Limoflaschentrio und einer wunderbar blau blühenden Kletterpflanze: „Mir lege grad de Gardde an.“ Und magerer Speck aus dem Schlemmerland muss auch mit ins Schwabenland: „Wissed se, mir meged halt kei so fettes Zeug.“ Alles klar. mai

