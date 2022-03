Illegales Autorennen in Schwetzingerstadt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Drei Autofahrer haben sich am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt ein verbotenes Autorennen geliefert. Laut Polizeibericht fielen einer Streife gegen 22.45 Uhr drei Pkw auf, die mit hoher Geschwindigkeit auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Hauptbahnhof rasten. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 50 km/h.

Zwei Wagen der Marke Mercedes überholten sich auf der Strecke gegenseitig und auch unbeteiligte Autofahrer. Laut der Beamten versuchten sie, auf einen voraus fahrenden SUV unbekannter Marke aufzuschließen. Die Polizeistreife folgten den Fahrzeugen daraufhin mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h und stoppten die beiden Mercedes-Fahrer im Alter von 20 und 21 Jahren in Höhe der Kopernikusstraße. Dem unbekannten SUV-Fahrer gelang die Flucht in Richtung Hauptbahnhof.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Führerscheine wurden einbehalten; das Fahrzeug des 21-jährigen Fahrers wurde sichergestellt.

Geschädigte, die durch die Fahrweise der drei Fahrzeuglenker gefährdet wurden und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten SUV und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621/83397-0 zu melden.