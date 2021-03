Eine Gruppe von zehn jungen Männern im Alter von 19 bis 24 Jahren hat sich am Mittwochabend im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Neckarau ein verbotenes Autorennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine vorbeifahrende Streife gegen 21 Uhr laute Motoren-, Brems- und Driftgeräusche vom oberen Parkdeck. Mehrere junge Männer aus der Region drehten dort in drei Fahrzeugen mit durchdrehenden Hinterreifen Kreise und rasten um die überdachten Einkaufswagenständer herum. Dabei beschleunigten und bremsten sie immer wieder. Die Männer filmten sich dabei mit Mobiltelefonen.

Fahrzeuge beschlagnahmt

Mehrere Streifenwagen der Polizei besetzten die Ausfahrten des Parkhauses und kontrollierten die ausfahrenden Autos. Die drei Fahrzeuge, zwei Mercedes und ein VW Golf, wurden wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen beschlagnahmt. Ebenso wurden die Mobiltelefone beschlagnahmt, um die Videos auszuwerten. Zudem wurden die Führerscheine der drei Fahrer zu den Akten genommen. Neben den Ermittlungen wegen des Autorennens kommt auf die Männer auch eine Anzeige wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung zu. Einen 24-Jährigen erwartet darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Beleidigung. pol/lok