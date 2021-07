Illegales Autorennen: acht Kilometer in vier Minuten

Mannheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich im Mannheimer Stadtteil Neckarau drei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen ein verbotenes Rennen geliefert. Einer Streife der Verkehrspolizei Mannheim fielen die drei Fahrzeuge nach Auskunft der Polizei auf - ein Audi Q5, ein 3er BMW und ein VW-Polo GTI, die kurz vor Mitternacht in der Neckarauer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs waren.

Die Beamten folgten den Rasern daraufhin und dokumentierten die weitere Fahrweise. An der Ampel in Höhe der Dannstadter Straße mussten die drei Fahrzeuge anhalten. Beim Umschalten auf Grün gaben jedoch alle drei wieder Gas und rasten mit quietschenden Reifen in Richtung Schwetzingen los. Sie beschleunigten auf eine Geschwindigkeit von über 170 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde.

Im weiteren Verlauf erreichte das Trio Geschwindigkeiten von deutlich über 200 Kilometern pro Stunde. An dieser Stelle waren nur 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. Dabei wechselten die Raser ständig die Fahrstreifen und überholten sich gegenseitig. Auch andere Verkehrsteilnehmer wurden durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet. Während der Audi-Fahrer die B36 in Richtung Mannheimer Landstraße verließ, rasten der BMW und der VW weiter in Richtung B535/A5. Die gesamte Wegstrecke von rund acht Kilometern hatte das Trio in rund vier Minuten zurückgelegt.

Der Audi konnte am Ortseingang Schwetzingen in Höhe der Brühler Landstraße gestoppt und dessen 28-jähriger Fahrer kontrolliert werden. Dieser war zuvor noch einem Mercedes mit rund 160 Kilometern pro Stunde dicht aufgefahren und hatte erst im letzten Moment stark gebremst. Dabei hatte er nur noch einen Abstand von weniger als einer Fahrzeuglänge zum Mercedes.

Der Audi wurde sichergestellt und mit einem Abschleppfahrzeug zur Dienststelle der Verkehrspolizei Mannheim gebracht. Auch der Führerschein des jungen Mannes wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Nötigung ermittelt. Er muss nun mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Zudem wird die Einziehung seines Fahrzeugs als Tatmittel beantragt.

Hintergrund: Seit Anfang 2021 wurden bereits in sechs Fällen die Fahrzeuge von Teilnehmern verbotener Autorennen beschlagnahmt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der beiden weiteren Beteiligten dauern an. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf das Rennen aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-42 22 zu melden.