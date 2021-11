Illegale Müllentsorgung durch Unbekannte in Mannheim-Seckenheim – Zeugen gesucht

Mannheim. Bislang unbekannte Personen haben auf mehrere Quadratmeter Bauschutt und Sperrmüll im Mannheimer Stadtteil Seckenheim illegal verteilt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamten am Donnerstagmorgen auf diverse Autoreifen in umliegenden Gebüschen sowie einen Tiefkühlschrank auf dem Gehweg in der Hochstättstraße aufmerksam. Letzteres soll aufgrund des verschimmelten Inhalts außerdem Ratten angezogen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine fachgerechte Entsorgung wurde bereits veranlasst. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/48971 entgegengenommen.